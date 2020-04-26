У Чернівецькому СІЗО троє ув’язнених порізали собі руки через хворого на Covid-19

У Чернівецькому СІЗО ув’язнені влаштували протести через прибуття до установи чоловіка з коронавірусом. Вони закликали до непокори та намагалися забарикадуватися.

Через це 25 квітня о 6.00 керівник ізолятору оголосив про збір особового складу. Працівники установи намагалися приборкати бунтарів. До сімох ув’язнених застосували фізичну силу, а на одного одягли кайданки.

– На знак протесту троє ув’язнених завдали собі тілесних ушкоджень, порізавши передпліччя. Один із в’язнів мав венозну кровотечу, – пише уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова.

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Чоловіку з кровотечею надали медичну допомогу, нині його вивезли за межі СІЗО. В установі проводиться службова перевірка.

Хворий на коронавірус перебуває в окремій камері, стан його здоров’я задовільний. За словами Денісової, вона контролює ситуацію у СІЗО.

Нагадаємо, раніше ми писали, що пенітенціарна система в Україні планує залучати кошти, зробивши платні камери підвищеного комфорту в слідчих ізоляторах.

Джерело: Людмила Денісова