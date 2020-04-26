У Чорнобилі ліквідували всі осередки пожежі

У день річниці Чорнобильської катастрофи 26 квітня у зоні відчуження ліквідували всі осередки пожежі.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

За словами Авакова, наразі в зоні відчуження немає жодного активного осередку лісової пожежі, загрози немає. Робота з ліквідації тління торфовищ триває.

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– Проінспектували разом з Володимиром Зеленським ліквідацію пожеж в Чорнобильській зоні відчуження. Всі джерела вогню ліквідовані. Загроз немає. Йде робота рятувальників на тліючих торфовищах. Хвиля пожеж збита, – зазначив глава МВС.

Раніше Факти ICTV писали, що у 34-ту річницю Чорнобильської катастрофи президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Денис Шмигаль вшанували пам’ять ліквідаторів аварії на ЧАЕС хвилиною мовчання.

Глава держави поклав квіти до пам’ятника Героям Чорнобиля, що знаходиться поблизу енергоблока. Президент оглянув також місця пожеж у Чорнобильській зоні та вручив державні нагороди працівникам ДСНС, які брали участь у їх гасінні.