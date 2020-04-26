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Факти / Україна / Суспільство

У Києві за добу 29 осіб захворіли на Covid-19, серед них 10 медиків

У Києві за добу зафіксували 29 нових випадків коронавірусу. Станом на 26 квітня 2020 року у столиці виявили 1 188 хворих на Covid-19.

Серед 29 нових випадків 10 медиків, одна людина померла.

– Захворіли 15 жінок віком від 27 до 70 років, 9 чоловіків віком від 25 до 70 років, 2 дівчинки 4 та 12 років та 3 хлопчики 4, 10 та 17 років, – повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Читайте: Коронавірус в Україні: онлайн статистика

Сім пацієнтів із нових випадків госпіталізували до лікарень Києва, інші перебувають під наглядом медиків на самоізоляції.

Де найбільше випадків коронавірусу у районах Києва, дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Віталій Кличко

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