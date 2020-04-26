В обласній лікарні Маріуполя на коронавірус захворіли 19 медичних працівників, вони заразилися від пацієнта.

Про це заявив директор департаменту охорони здоров’я Донецької ОДА Володимир Колесник.

Стан медиків оцінюється як легкий, без клінічних проявів.

За його словами, спалах коронавірусу стався в лікарні, яка не була визначена як базова для лікування Covid-19.

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Нульовим пацієнтом виявився пацієнт, якого госпіталізували для операції.

– Поступив ургентний хворий, який не мав підтвердження Covid-19. Ніхто не був застрахований в цій ситуації. Його прооперували. І тільки на третій день після операції у нього підвищилася температура, – зазначив Колесник.

У зв’язку зі спалахом коронавірусу всі медики і пацієнти лікарні пройдуть ПЛР-тестування.

Обласну лікарню в Маріуполі частково закрили на карантин, зокрема не приймають невідкладних хворих, крім нейрохірургії, оскільки це відділення єдине в регіоні.

Раніше Факти ICTV писали, що у Харківській обласній психіатричній лікарні №1 у селі Стрілеча виявили 11 хворих на коронавірус.