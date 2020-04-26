У Подільську на Одещині за добу 32 лікаря захворіли на Covid-19

У Подільську Одеської області, де раніше через спалах коронавірусу на карантин зачинили лікарню, 32 лікаря за добу захворіли на коронавірус.

Хворі медики контактували з сімейним лікарем, який помер від вірусу тиждень тому, кажуть епідеміологи.

– Результати невтішні. 32 позитивних аналіза – медпрацівники Подільської районної лікарні, – повідомив глава Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций.

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Загалом у Подільську зафіксували 88 підтверджених випадків коронавірусу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Подільську Одеської області посилюють карантинні заходи і вводять Національну гвардію. Нацгвардійці забезпечують громадський порядок у місті.

Джерело: Одеська ОДА