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Факти / Україна / Суспільство

У психлікарні Харківської області зафіксували спалах Covid-19

У Харківській обласній психіатричній лікарні №1 у селі Стрілеча виявили 11 хворих на коронавірус.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер.

– 11 хворих знаходяться в Обласній психіатричній лікарні №1. Це жителі Чугуївського, Зміївського, Ізюмського, Богодухівського і Зачепилівського районів, – уточнює Олексій Кучер.

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За його словами, станом на 26 квітня у Харківській області підтвердилося 147 випадків коронавірусу, за останню добу – 22 нових. 75 осіб з вірусом лікуються у медзакладах, 55 – перебувають на самоізоляції.

Водночас джерело походження коронавірусу у деяких хворих ще встановлюється.

Раніше ми писали, що в Харківській області після першої смерті від коронавірусу посилили заходи контролю.

Джерело: Олексій Кучер

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