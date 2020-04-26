Україна відновить авіасполучення заради евакуації громадян – дата

В Україну прибуде авіарейс зі Швеції з евакуйованими українцями, що фактично означає відновлення авіарейсів для повернення громадян з-за кордону.
Про це повідомляє посольство України у Швеції.
Рейс Стокгольм-Київ вилетить зі шведської столиці 28 квітня о 9.00, а прибуде в Бориспіль о 12.00. Ціна квитків стартує від 5 836 грн.
Читайте: Більшість авіакомпаній світу можуть не дожити до травня
В українському посольстві зазначили, за рішенням Кабміну після повернення громадяни можуть або погодитися на 14 днів обсервації (тобто не вдома, а в спеціальному обсерваторі), або встановити мобільний додаток від Мінцифри Дій вдома і пройти самоізоляцію вдома.
Міністр інфраструктури України владислав Криклій зазначив, що України повертає своїх громадян з цілої низки країн.
Нагадаємо, 17 березня, Україна закриє регулярне авіасполучення із світом. Причиною стала пандемія коронавірусу, яка накрила всі континенти, крім Антарктиди.