Україна відновить авіасполучення заради евакуації громадян – дата

В Україну прибуде авіарейс зі Швеції з евакуйованими українцями, що фактично означає відновлення авіарейсів для повернення громадян з-за кордону.

Про це повідомляє посольство України у Швеції.

Рейс Стокгольм-Київ вилетить зі шведської столиці 28 квітня о 9.00, а прибуде в Бориспіль о 12.00. Ціна квитків стартує від 5 836 грн.

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В українському посольстві зазначили, за рішенням Кабміну після повернення громадяни можуть або погодитися на 14 днів обсервації (тобто не вдома, а в спеціальному обсерваторі), або встановити мобільний додаток від Мінцифри Дій вдома і пройти самоізоляцію вдома.

Міністр інфраструктури України владислав Криклій зазначив, що України повертає своїх громадян з цілої низки країн.

Нагадаємо, 17 березня, Україна закриє регулярне авіасполучення із світом. Причиною стала пандемія коронавірусу, яка накрила всі континенти, крім Антарктиди.