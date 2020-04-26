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Факти / Україна

В Україні зафіксовано 8 617 випадків інфікування коронавірусом, 492 за добу

Станом на 26 квітня в Україні зафіксували 8 617 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. За добу захворіли 492 людини.

З них 209 летальних випадків, а 840 пацієнтів одужали.

Читайте: Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика

Коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 388 випадків;
  • Волинська область — 241 випадок;
  • Дніпропетровська область — 292 випадки;
  • Донецька область — 29 випадків;
  • Житомирська область — 348 випадків;
  • Закарпатська область — 329 випадків;
  • Запорізька область — 182 випадки;
  • Івано-Франківська область — 731 випадок;
  • Кіровоградська область — 323 випадки;
  • м. Київ — 1 188 випадків;
  • Київська область — 542 випадки;
  • Львівська область — 348 випадків;
  • Луганська область — 29 випадків;
  • Миколаївська область — 111 випадків;
  • Одеська область — 220 випадків;
  • Полтавська область — 172 випадки;
  • Рівненська область — 508 випадків;
  • Сумська область — 95 випадків;
  • Тернопільська область — 607 випадків;
  • Харківська область — 147 випадків;
  • Херсонська область — 87 випадків;
  • Хмельницька область — 70 випадків;
  • Чернівецька область — 1 341 випадок;
  • Черкаська область — 257 випадків;
  • Чернігівська область — 32 випадки.

Нагадаємо, до 11 травня в Україні продовжено карантин, який передбачає низку обмежень. Все, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте в онлайні на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ

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