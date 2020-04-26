З турецького порту Карасу до українського Чорноморська поромом доправлять понад 90 наших громадян, повідомляє генеральне консульство України у Стамбулі.

Українців для переправлення додому доставили з інших турецьких міст – Стамбула, Ізміру та Бурси.

За даними дипломатів, що наймолодшій пасажирці порома — 1,5 роки.

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З Туреччини поромом повернуться понад 90 українців / 3 фотографии

Раніше влада Туреччина заявляла, що не буде застосовувати санкції до українських громадян, які через карантин порушили термін перебування у країні.

Факти ICTV писали, що Туреччина переносить відкриття туристичного сезону на кінець травня.

Фото: Генеральне консульство України в Стамбулі