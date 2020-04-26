PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

З Туреччини поромом повернуться понад 90 українців

З турецького порту Карасу до українського Чорноморська поромом доправлять понад 90 наших громадян, повідомляє генеральне консульство України у Стамбулі.

Українців для переправлення додому доставили з інших турецьких міст – Стамбула, Ізміру та Бурси.

За даними дипломатів, що наймолодшій пасажирці порома — 1,5 роки.

Читайте: Коронавірус в Туреччині: готелі скасовують шведські столи і переходять на а la carte

  • З Туреччини поромом повернуться понад 90 українців
  • З Туреччини поромом повернуться понад 90 українців
  • З Туреччини поромом повернуться понад 90 українців
  • З Туреччини поромом повернуться понад 90 українців
  • З Туреччини поромом повернуться понад 90 українців
  • З Туреччини поромом повернуться понад 90 українців
З Туреччини поромом повернуться понад 90 українців / 3 фотографии

Раніше влада Туреччина заявляла, що не буде застосовувати санкції до українських громадян, які через карантин порушили термін перебування у країні.

Факти ICTV писали, що Туреччина переносить відкриття туристичного сезону на кінець травня.

Фото: Генеральне консульство України в Стамбулі

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка