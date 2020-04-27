Держборг України за місяць знизився на $3 млрд

Сума державного та гарантованого державою боргу України за березень 2020 року зменшилася на $3 млрд – до $80,38 млрд.

З них сукупні боргові зобов’язання держави становлять $70,87 млрд (на $2,75 млрд менше, ніж у лютому), ще $9,51 млрд держава гарантує за кредитами третім особам.

З власне державного боргу більшу частину становлять зовнішні запозичення — $40,34 млрд.

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Однак варто зазначити, що у гривневому еквіваленті державний борг України у березні 2020 року зріс на 207,72 млрд грн (переважно через девальвацію гривні).

Нагадаємо, за інформацією Мінфіну, на початок лютого 2020 року розмір держборгу становив $83,38 млрд.

До слова, раніше Факти ICTV писали, що країни G20 заморозять борги найбідніших країн світу через Covid-19.