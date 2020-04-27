Доба на Донбасі: 11 обстрілів, втрат немає

За попередню добу, 26 квітня, російські найманці 11 разів обстріляли українські позиції на Донбасі.

Бої відбувалися у районі Лебединського, Широкиного, Богданівки, Новотроїцького, Старогнатівки, Новотошківського, Хутору Вільного, Степового та Катеринівки.

Ворог застосовував заборонені артилерійські системи калібру 152 мм, міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, озброєння бойових машин піхоти, зенітну установку, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

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На усі обстріли українські військові дали противнику результативну відповідь, змусивши окупантів припинити вогонь.

Доба пройшла без втрат для української сторони, втрати противника уточнюються.

У штабі ООС також повідомили, що серед особового складу не зафіксовано жодного випадку Covid-19.

Нагадаємо, 23 квітня в ”ДНР” заявили про першу смерть від коронавірусу. Загалом на території псевдореспубліки виявлено 67 випадків зараження коронавірусом, двоє хворих видужали.