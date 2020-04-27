Доведеться звільнити половину персоналу: у Києві протестують медики психіатричної лікарні

150 медиків Київської психіатричної лікарні вийшли на мітинг.
В адміністрації лікарні кажуть, що їм доведеться скоротити третину співробітників через запровадження другого етапу медичної реформи.
Лікарі кажуть, що якщо буде скорочено близько 450 співробітників – психіатрична лікарня буде знищена.
– Нам доведеться скоротити половину персоналу – нині бюджет лікарні передбачає фінансування тільки на половину. Тому лікарню можна просто закрити, – каже Дмитро Лебедев, заступник головного лікаря лікарні.
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Фінансування лікарні у 2020 році передбачене у 69 млн грн, тоді як лікарні потрібно 120 млн грн. Через нестачу у майже 50 млн грн, лікарні не буде змоги виплачувати зарплатню всім співробітникам.
З 15 квітня 2020 року у лікарні скасовано всі внутрішні та зовнішні сумісництва. Унаслідок цього, фактичні розміри заробітної плати всіх працівників зменшились.
Нагадаємо, з 1 квітня стартував другий етап медичної реформи.
Лікарні, які надають спеціалізовану або вузькоспеціалізовану медичну допомогу, тепер працюватимуть за принципом “гроші йдуть за пацієнтом”.
Джерело: Клінічна лікарня “Психіатрія” Київ
Фото: Олег Шевчук