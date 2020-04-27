На травневі свята свій графік роботи також змінить Нова пошта та кур’єрська доставка логістичної компанії. Проте, варто зазначити, що у компанії не буде вихідних днів.
Графік роботи Нової пошти та кур’єрської доставки на травневі свята:
- П’ятниця, 1 травня – відділення та адресна доставка працюють за графіком суботи;
- Субота, 9 травня – відділення та адресна доставка працюють за звичайним графіком суботи;
- Неділя, 10 травня – відділення та адресна доставка працюють за звичайним графіком неділі;
- Понеділок, 11 травня – відділення та адресна доставка працюють за графіком суботи.
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Докладніше про те, як працюватите на травневі свята відділення, яке вас цікавить можна дізнатися за посиланням – Графік Нової пошти.
Раніше Факти ICTV писали про вихідні на травневі свята. Згідно з розпорядженням Кабінету міністрів, в Україні 1 і 9 травня – офіційні державні вихідні.