На травневі свята свій графік роботи також змінить Нова пошта та кур’єрська доставка логістичної компанії. Проте, варто зазначити, що у компанії не буде вихідних днів.

Графік роботи Нової пошти та кур’єрської доставки на травневі свята:

П’ятниця, 1 травня – відділення та адресна доставка працюють за графіком суботи;

Субота, 9 травня – відділення та адресна доставка працюють за звичайним графіком суботи;

Неділя, 10 травня – відділення та адресна доставка працюють за звичайним графіком неділі;

Понеділок, 11 травня – відділення та адресна доставка працюють за графіком суботи.

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Докладніше про те, як працюватите на травневі свята відділення, яке вас цікавить можна дізнатися за посиланням – Графік Нової пошти.

Раніше Факти ICTV писали про вихідні на травневі свята. Згідно з розпорядженням Кабінету міністрів, в Україні 1 і 9 травня – офіційні державні вихідні.