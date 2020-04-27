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Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини
Карантин в Україні з метою недопущення поширення нового коронавірусу запроваджений 12 березня.
До 11 травня призупинено заняття в навчальних та дошкільних закладах, а також скасовано масові заходи.
Авіакомпанії зупинили регулярні рейси на невизначений термін.
З 17 березня до 11 травня всі пункти пропуску через державний кордон закриті для міжнародних пасажирських перевезень.
До 1 червня заборонено експорт товарів протиепідемічного призначення.
МОЗ зобов’язало лікарні перенести планові операції на більш пізній термін, щоб звільнити місця для прийому хворих коронавірусом.
З 6 квітня в країні були запроваджені нові обмеження, серед яких носіння маски і документів, що засвідчують особу.
Станом на 27 квітня в Україні зафіксували 9 009 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. За добу захворіли 392 людини.
З них 220 летальних випадків, а 864 пацієнтів одужали.
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10:45
-
27 квітня
У Кропивницького Covid-19 за добу забрав життя 70-річної жінки, захворіли 2 медиків і 5-річна дівчинка.
09:27
-
27 квітня
Станом на 9.00 27 квітня в Україні 9 009 людей заразилися коронавірусом, з них 220 – летальних, 864 пацієнти одужали.
За добу зафіксовано 392 нові випадки.
17:23
-
26 квітня
У Чернівецькій області за останню добу зафіксовано п’ять летальних випадків з підозрою на коронавірус.
За даними облдержадміністрації, за останню добу з підозрою на зараження коронавірусом померли троє чоловіків та дві жінки:
- чоловік 1957 року народження;
- чоловік 1952 року народження;
- жінка 1937 року народження;
- чоловік 1942 року народження;
- жінка 1955 року народження.
17:19
-
26 квітня
Рятувальники ДСНС проводять інформаційну підтримку громадян у мобільно-консультаційному пункті в селі Зоря Рівненської області, де збільшується кількість хворих на коронавірус.
15:32
-
26 квітня
У Харківській обласній психіатричній лікарні №1 у селі Стрілеча – спалах коронавірусу.
У закладі підтверджено 11 випадків захворювання, повідомив голова Харківської РДА Артур Товмасян.
За його словами, було екстренно скликано позачергове засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка вирішила встановити в селі КПП.
14:06
-
26 квітня
У Чернівецькій області за добу 33 нових випадки Covid-19.
Найстаршому хворому – 83 роки, наймолодшому – 9.
Загальна чисельність інфікованих від першого встановленого випадку – 1 341 особа.
13:19
-
26 квітня
У Кіровоградській області виявили 17 нових випадків коронавірусу, зокрема у 5 медпрацівників.
На жаль, є 1 летальний випадок – вдома помер 59-річний чоловік із Кропивницького.
Загалом в області лікуються від коронавірусу 253 людей, з яких 135 інфікованих почувають себе задовільно й знаходяться вдома на самоізоляції.
11:55
-
26 квітня
У Миколаївській області – 4 нових підтверджених випадки Covid-19, загалом захворіли вже 115 людей, зокрема 32 медичних працівники.
Померло від коронавірусу двоє.
11:51
-
26 квітня
У Києві за добу зафіксували 29 нових випадків коронавірусу. Станом на 26 квітня 2020 року у столиці виявили 1 188 хворих на Covid-19.
Серед 29 нових випадків 10 медиків, одна людина померла.
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11:21
-
26 квітня
На Закарпатті – 43 випадки коронавірусу за добу, що є антирекордом.
Загалом в області вже 329 хворих, з яких 76 – медичні працівники та 15 – діти.
7 людей з Covid-19 померли та 30 одужали.