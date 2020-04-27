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Факти / Україна

Кличко розповів, коли в Києві відкриють метро

Обмеження руху метрополітену триватимуть до 11 травня згідно з постановою, яку ухвалив Кабінет міністрів.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, після 11 травня ухвалюватимуть подальші рішення.

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Кличко підкреслив, що рішення про відновлення роботи метро ухвалюватиме Кабмін.

Також він додав, що керівництво Київського метрополітену не давало заяв щодо відновлення роботи.

– Поки метро не працює, триває ремонт на станціях. Наприклад, на станції Палац спорту тривають роботи щодо заміни колії. Раніше це робили тільки вночі і в дуже стислі терміни. Сьогодні є можливість виконувати всі роботи вдень. Фахівці працюють на всіх станціях: змінюють системи освітлення, перевіряють системи пожежної безпеки, вентиляційно-насосного обладнання, тривають ремонти ескалаторів, – сказав він.

Нагадаємо, 26 квітня представники київського метрополітену спростували інформацію щодо відкриття підземки, яка напередодні з’явилася у мережі. Поки немає жодних конкретних дат початку роботи метро.

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