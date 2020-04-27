Комаровський розповів правду про борсуковий жир

Лікування борсуковим жиром – це шарлатанство, яке ніякого відношення до медицини не має.

Про це розповів відомий лікар-педіатр Євген Комаровський.

– Давайте залишимо борсуковий жир борсукам. Теоретично обґрунтувати ефект можна тільки намазуванням жиру шкіри і то в історичному аспекті, – сказав Комаровський.

За його словами, багато років тому люди знали, що якщо людина вмирає і у неї при цьому нормальна температура – дуже погано. Народилася така методика, людину намазували будь-яким жиром і замотували в шкуру. Після цього у людини губилася можливість тепловіддачі і людина виживала.

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– Яке ставлення борсуковий жир має до лікування – не маю поняття. Тому залиште борсуків в спокої, – додав Комаровський.

До речі, раніше Комаровський розповів, чи можна прати маски з милом.