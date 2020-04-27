PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус у Харківській області: за добу підтверджено 49 випадків

У Харківській області лабораторно підтвердили 196 випадків Covid-19, за останню добу 49.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер.

Серед хворих – жителі міста Харкова, Зміївського, Лозівського і Богодухівського районів.

– 2-річна дівчинка знаходиться на самоізоляції окремо від мами, у якої підтверджений Covid-19. Дитина під наглядом педіатра, стан задовільний, скарг немає, – каже Кучер.

Читайте: Стан був тяжкий: заступник голови Харківської облради поборов коронавірус

Також діагноз підтверджений у трьох військових, всі вони госпіталізовані.

З 196 хворих 15 осіб одужали, четверо померли.

– За минулу добу померло двоє харків’ян. У обох були супутні захворювання, – зазначив Кучер.

Коронавірус на Харківщині у районах:

  • 100 – Харків (+ 30);
  • 27 – Зміївськиї район (+16);
  • 24 – Валківський район;
  • 19 – Харківський район;
  • 7 – Лозівський район (+2);
  • 5 – Дергачівський район;
  • 4 – Балаклійський район;
  • 3 – Вовчанський район;
  • 2 – Ізюмський район;
  • 2 – Коломацький район;
  • 1 – Красноградський район;
  • 1 – Богодухівський район (+1, новий випадок);
  • 1 – Куп’янський район.

Нагадаємо, на Харківщині в селі Високопілля після першого смертельного випадку від коронавірусу запровадили додаткові заходи контролю.

Джерело: Алексей Кучер

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка