Коронавірус у Харківській області: за добу підтверджено 49 випадків

У Харківській області лабораторно підтвердили 196 випадків Covid-19, за останню добу 49.
Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер.
Серед хворих – жителі міста Харкова, Зміївського, Лозівського і Богодухівського районів.
– 2-річна дівчинка знаходиться на самоізоляції окремо від мами, у якої підтверджений Covid-19. Дитина під наглядом педіатра, стан задовільний, скарг немає, – каже Кучер.
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Також діагноз підтверджений у трьох військових, всі вони госпіталізовані.
З 196 хворих 15 осіб одужали, четверо померли.
– За минулу добу померло двоє харків’ян. У обох були супутні захворювання, – зазначив Кучер.
Коронавірус на Харківщині у районах:
- 100 – Харків (+ 30);
- 27 – Зміївськиї район (+16);
- 24 – Валківський район;
- 19 – Харківський район;
- 7 – Лозівський район (+2);
- 5 – Дергачівський район;
- 4 – Балаклійський район;
- 3 – Вовчанський район;
- 2 – Ізюмський район;
- 2 – Коломацький район;
- 1 – Красноградський район;
- 1 – Богодухівський район (+1, новий випадок);
- 1 – Куп’янський район.
Нагадаємо, на Харківщині в селі Високопілля після першого смертельного випадку від коронавірусу запровадили додаткові заходи контролю.
Джерело: Алексей Кучер