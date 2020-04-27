Коронавірус у Харківській області: за добу підтверджено 49 випадків

У Харківській області лабораторно підтвердили 196 випадків Covid-19, за останню добу 49.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер.

Серед хворих – жителі міста Харкова, Зміївського, Лозівського і Богодухівського районів.

– 2-річна дівчинка знаходиться на самоізоляції окремо від мами, у якої підтверджений Covid-19. Дитина під наглядом педіатра, стан задовільний, скарг немає, – каже Кучер.

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Також діагноз підтверджений у трьох військових, всі вони госпіталізовані.

З 196 хворих 15 осіб одужали, четверо померли.

– За минулу добу померло двоє харків’ян. У обох були супутні захворювання, – зазначив Кучер.

Коронавірус на Харківщині у районах:

100 – Харків (+ 30);

27 – Зміївськиї район (+16);

24 – Валківський район;

19 – Харківський район;

7 – Лозівський район (+2);

5 – Дергачівський район;

4 – Балаклійський район;

3 – Вовчанський район;

2 – Ізюмський район;

2 – Коломацький район;

1 – Красноградський район;

1 – Богодухівський район (+1, новий випадок);

1 – Куп’янський район.

Нагадаємо, на Харківщині в селі Високопілля після першого смертельного випадку від коронавірусу запровадили додаткові заходи контролю.

Джерело: Алексей Кучер