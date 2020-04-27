Крапку щодо можливих махінацій на митниці і у податковій поставить поліція – Шмигаль

Кабінет міністрів підтримує створення тимчасової слідчої комісії щодо перевірки інформації про можливі зловживання в податковій і на митниці за останні роки.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

– Це і є реальний аудит держави, який ми готові проводити разом з народними депутатами. Водночас, я закликаю правоохоронні органи прозоро провести розслідування інформації про можливі махінації в митній і податковій сферах. І поставити крапку в цьому питанні, – написав Шмигаль.

За його словами, звільнення голів митної та податкової служб пов’язане з поганими показниками надходжень грошей до державного бюджету.

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– Тут не може бути ніяких виправдань. Бюджет 2019 показав один з найгірших показників щодо надходжень за останні роки. Ми бачимо, що ситуація в 2020 році не покращилася, і не тільки через коронакризу, – написав він.

Шмигаль підкреслив, що ситуація вимагає комплексного підходу, а не просто звільнення топ-чиновників.

– Сама по собі заміна керівництва мало що змінює. Потрібно більш рішуче впроваджувати інституційні зміни. Зараз Кабінет міністрів знаходиться в процесі підбору ефективних команд, які зможуть реалізовувати цю роботу в складний час, – сказав він.

Нагадаємо, 24 квітня Кабінет міністрів звільнив з посад керівників Державної митної служби Максима Нефьодова та його заступників, а також голову Державної податкової служби Сергія Верланова.