Національний банк України на 27 квітня встановив офіційний курс долара на рівні 27,14 грн за долар. Це на 13 копійок вище в порівнянні з курсом 24 квітня.
Євро також змінився в ціні в порівнянні з попереднім банківським днем і становить 29,33 грн, що на 20 копійок більше.
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Курс валют в Україні від НБУ на 27.04:
- 1 долар США – 27,14 грн;
- 1 євро – 29,33 грн;
- 1 польський злотий – 6,47.
Нагадаємо, 23 квітня Нацбанк зміцнив гривню. Курс гривні до долара був встановлений на рівні 27,05 грн/$1.