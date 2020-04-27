Національний банк України на 27 квітня встановив офіційний курс долара на рівні 27,14 грн за долар. Це на 13 копійок вище в порівнянні з курсом 24 квітня.

Євро також змінився в ціні в порівнянні з попереднім банківським днем ​​і становить 29,33 грн, що на 20 копійок більше.

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Курс валют в Україні від НБУ на 27.04:

1 долар США – 27,14 грн;

1 євро – 29,33 грн;

1 польський злотий – 6,47.

Нагадаємо, 23 квітня Нацбанк зміцнив гривню. Курс гривні до долара був встановлений на рівні 27,05 грн/$1.