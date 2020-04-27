МОЗ отримало близько півмільйона ПЛР-тестів українського виробництва – Зеленський

Україна розпочинає новий тиждень боротьби з коронавірусом. МОЗ уже отримало близько півмільйона ПЛР-тестів українського виробництва, а сьогодні відвантажать ще майже 200 тис. імпортних.

За якістю й точністю вітчизняні тести відповідають світовим стандартам.

Наразі мета влади збільшити кількість ПЛР тестувань до 10 тис. на добу.

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Щодо важливих економічних кроків: на цьому тижні уряд та НБУ мають презентувати дві важливі програми.

Перша – іпотека для населення зі ставкою близько 10%.

Друга – кредити малому бізнесу з низькою ставкою для виплати зарплат своїм працівникам.

– І ще про одне питання, яке турбує багатьох, – роботу продовольчих ринків. На найближчому засіданні уряд розгляне можливість їхнього відкриття, – зазначив Зеленський.

Станом на 27 квітня Covid-19 підтверджено у 1 749 медиків. Це 19,4% від усіх інфікованих, тобто кожен п’ятий.

Нагадаємо, в Україні другий, третій та четвертий етапи виходу з карантину можуть початися одночасно. Це залежатиме від динаміки захворювання на коронавірус.