На Харківщині лікарню закрили на карантин через спалах Covid-19

Центральну районну лікарню Зміївська у Харківської області закриють на карантин після спалаху захворювань на Covid-19.

Про це повідомив голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер.

У лікарні виявили 25 випадків зараження – 14 серед пацієнтів та 11 серед медиків.

– Будемо ухвалювати рішення щодо закриття цієї лікарні, тому що у двох відділеннях знайшло своє підтвердження розповсюдження коронавірусу. Пацієнтів відправлять у лікарню сусіднього населеного пункту у тому ж районі, – повідомив Кучер.

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Попередньо відомо, що нульовим пацієнтом могла бути дитина, у якої спочатку виявили пневмонію.

– Дитина перебувала з пневмонією, дитина одужала, були взяті проби. Поки йшло дослідження, дитину навіть виписали. Після цього встановили, що дитина хворіла на коронавірус, – зазначив голова області.

За його словами, спалах у зміївській лікарні міг відбутись, через те, що до результатів тесту на Covid-19 дитина лікувалася у загальній палаті. Кучер додав, що з дитиною могли контактувати більше 50 осіб. Саме стільки тестів вже зроблено.

Керівник ОДА також повідомив, що кількість інфікованих медиків зумовлена недостатнім дотриманням ними рекомендацій Мінохорони здоров’я.

Нагадаємо, станом на 27 квітня 2020 року у Харківській області підтвердили 196 випадків захворювання на коронавірус, з них 49 – за останню добу.