У Херсонській області станом на 27 квітня не зафіксовано жодного випадку захворювання на коронавірус.

Зараз кількість хворих складає 10 осіб, із них 5 пацієнтів одужали.

В області від коронавірусу вже померло дві людини.

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Більшість випадків захворювання на Covid-19 в нашій області виникли через контакт із хворими на коронавірус людьми. Прошу всіх дотримуватись умов карантину, рекомендацій МОЗ України та правил особистої гігієни, – зазначав голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

Нагадуємо, наразі в Україні 9 009 підтверджених випадків захворювання на Covid-19, з них вилікувалось 864 особи.