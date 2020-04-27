PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

На Херсонщині не зафіксовано нових випадків захворювання на коронавірус

У Херсонській області станом на 27 квітня не зафіксовано жодного випадку захворювання на коронавірус.

Зараз кількість хворих складає 10 осіб, із них 5 пацієнтів одужали.

В області від коронавірусу вже померло дві людини.

Читайте: У Херсонській області через коронавірус три населені пункти закриють на вихідні

Більшість випадків захворювання на Covid-19 в нашій області виникли через контакт із хворими на коронавірус людьми. Прошу всіх дотримуватись умов карантину, рекомендацій МОЗ України та правил особистої гігієни, – зазначав голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

Нагадуємо, наразі в Україні 9 009 підтверджених випадків захворювання на Covid-19, з них вилікувалось 864 особи.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка