На станції меддопомоги у Мукачеві стався спалах Covid-19

У Мукачеві стався спалах коронавірусу на станції екстреної медичної допомоги Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги.

У 16 працівників станції лабораторно підтвердили зараження коронавірусом.

– З 25 працівників, які вже пройшли тестування методом ПЛР, у 16 діагноз підтвердився. Також Covid-19 виявлений у трьох контактних осіб.

Працівників швидкої відправлено на самоізоляцію, всі вони пройдуть найближчим часом ПЛР-тестування, – йдеться в повідомленні міськради.