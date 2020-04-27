На станції меддопомоги у Мукачеві стався спалах Covid-19

У Мукачеві стався спалах коронавірусу на станції екстреної медичної допомоги Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги.
У 16 працівників станції лабораторно підтвердили зараження коронавірусом.
– З 25 працівників, які вже пройшли тестування методом ПЛР, у 16 діагноз підтвердився. Також Covid-19 виявлений у трьох контактних осіб.
Працівників швидкої відправлено на самоізоляцію, всі вони пройдуть найближчим часом ПЛР-тестування, – йдеться в повідомленні міськради.
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Всіх працівників протестують методом ПЛР, і до роботи допустять тільки здорових працівників.
До результатів тестування, станцію зачиняють на карантин.
Нагадаємо, у Харківській обласній психіатричній лікарні №1 у селі Стрілеча виявили 11 хворих на коронавірус.
Джерело: Мукачівська міська рада