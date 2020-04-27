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Факти / Україна / Суспільство

Переплив Західний Буг: наполегливий француз намагався через Україну дістатися РФ

Уранці 26 квітня 37-річного француза, який намагався незаконно потрапити з Польщі до України, затримували і польські і українські прикордонники.

Польські правоохоронці наклали на правопорушника штраф та проінформували щодо цього факту українських колег.

Через дві години чоловік поплив в Україну через річку Західний Буг. На березі мокрого француза перестріли прикордонники Луцького загону, які й завершили нелегальну подорож.

Зі слів правопорушника, Україна та Польща були лише початком у його довгій мандрівці, адже турист планував дістатися аж до Владивостока.

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  • Переплив Західний Буг: наполегливий француз намагався через Україну дістатися РФ
  • Переплив Західний Буг: наполегливий француз намагався через Україну дістатися РФ
  • Переплив Західний Буг: наполегливий француз намагався через Україну дістатися РФ
  • Переплив Західний Буг: наполегливий француз намагався через Україну дістатися РФ
Переплив Західний Буг: наполегливий француз намагався через Україну дістатися РФ / 2 фотографии

На громадянина Франції склали адмінпротоколи за порушення державного кордону та прикордонного режиму, після чого повернули у Польщу.

До слова, Факти ICTV публікували карту пунктів пропуску через кордон, які нині працюють.

Джерело: Держприкордонслужба

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