Під Києвом у гуртожитку стався спалах коронавірусу

У селі Борщагівка у Києво-Святошинському районі в гуртожитку стався черговий випадок масового захворювання на коронавірус.

Наразі в гуртожитку знаходиться 152 людини, переважно іноземні студенти. Захворіло 6 з них та комендант гуртожитку.

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На коронавірус захворів 22-річний хлопець, якому напередодні стало зле. Вже протестували 20 людей, ввечері надійшло ще 50 зразків.

На вході встановлять санітарно-карантинний пункт. Цей гуртожиток визначили ізолятором.

До речі, у Мукачеві стався спалах коронавірусу на станції екстреної медичної допомоги Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги.

Джерело: Київська облдержадміністрація