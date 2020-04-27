Після карантину в Україні можуть підвищити ціни на проїзд

Кабінет міністрів прийняв рішення: в умовах обмежень карантином нам жити ще понад два тижні.

Цього тижня спалахи хвороби фіксували по всій Україні. Довелося закривати цілі міста.

Чим же обернулися 1,5 місяці карантину. Головний підсумок – Україна не пішла італійським чи американським шляхом. Численних жертв вдалося уникнути.

У карантину виявилися і позитивні моменти.

Поліція фіксує зниження злочинності. Схоже, кримінал – також на самоізоляції.

Керівник Укрспирту сказав, що ціни на антисептики, нарешті, стали нормальними. Через те, що заводи почали продавати спирт вітчизняним виробникам без акцизу. Тобто, за ціною, нижчою у чотири рази.

Але негативних моментів ще чимало. Багатьох статистика хворих досі не турбує. І вони порушують соціальну дистанцію. Поліція не в змозі контролювати сквери та зони відпочинку. Біля банків та відділень Укрпошти до сих пір черги. Хтось стоїть за пенсією, хтось – платити комуналку. Ні про яку дистанцію мова не йде.

Багато підприємців, не дочекавшись кінця карантину, почали торгувати без дозволу.

Керівник спілки споживачів України Максим Несміянов каже – послаблення необхідні для бізнесу. Бо багато хто не витримує і працює підпільно. Наприклад, ті ж перукарі.

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Послаблення почнуться вже з 11 травня. Коли Україна почне виходити з карантину. Ця дата з’явилася після того, як Національна академія наук зробила моделювання розвитку ситуації.

Є чіткий план виходу із 5 етапів. Стартовий – день в день кінця карантину.

Етап перший – можна гуляти в скверах та парках. Запрацюють перукарні та кав’ярні з стравами на винос; другий – відновляться заняття в учнів випускних класів. Відкриються спортивні зали та готелі; третій – кінотеатри, дитмайданчики та розважальні центри. Метро за спец перепустками; четвертий – запрацюють ресторани, заклади культури та освіти, медичне обслуговування; п’ятий – зняття всіх обмежень.

Це за умови, тільки якщо протягом 10 днів ситуація буде стабільною. Без зростання захворюваності.

А це означає, що процес виходу з карантину займе більше 40 днів навіть за найсприятливіших умов, тобто, півтора місяці, і якщо плановий поетапний вихід почнеться з 11 травня, то країна повністю позбудеться обмежень в кінці червня, або ж навіть на початку липня.

Головний санітарний лікар України в ексклюзивному інтерв’ю Фактам тижня заявив: план з 5 пунктів може скоротитися. Через етапи можна буде , так би мовити, перестрибнути.

А коли ж, нарешті, запрацює транспорт? Запитання, яке цікавить багатьох. Рух в нормальному режимі обіцяють відновити лише на передостанньому – четвертому етапі. Але київський міський голова Віталій Кличко каже, в столиці це може статися і трохи швидше.

Утім, експерти вважають, що перевізники після карантину спробують відіграти ситуацію та компенсувати збитки. Будуть наполягати на подорожчанні проїзду. І не тільки в столиці.

Факти ICTV раніше писали про те, коли в Києві відкриють метро.