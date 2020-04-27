Після пандемії коронавірусу: Зеленський запросив Макрона в Україну

Президенти України та Франції – Володимир Зеленський та Еммануель Макрон – обговорили у телефонній розмові ситуацію щодо поширення коронавірусу в обох країнах.

Зеленський зауважив, що в рамках програми стратегічних перевезень НАТО українські літаки Мрія та Руслан залучені до доставки гуманітарної й медичної допомоги по всьому світу, зокрема й до Франції.

Глава держави також висловив сподівання щодо швидкого ухвалення на рівні ЄС рішення про надання Україні допомоги обсягом 1,2 млрд євро для подолання наслідків пандемії Covid-19.

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Зеленський нагадав Макрону про запрошення відвідати Україну.

– Знаю, що ви хотіли відвідати Україну. Буду радий вітати вас, щойно закінчиться пандемія коронавірусу і щойно цей візит стане можливим, – сказав президент України.

У відповідь президент Франції підтвердив свій намір.

Сторони окремо обговорили ситуацію на Донбасі та стан реалізації домовленостей, досягнутих під час саміту нормандської четвірки у Парижі, та відзначили важливість продовження переговорів для досягнення миру на сході України.

До слова, після карантинної паузи через пандемію коронавірусу у Парижі поновилися ремонтні роботи у постраждалому від пожежі соборі Паризької Богоматері.