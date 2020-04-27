Карантин в Україні: як змінився ринок послуг

Карантин вплинув на ринок послуг в Україні. Через запроваджені обмеження і перебування українців вдома бізнес-послуги, ремонт і прибирання перестали користуватися популярністю, а ось у майстрів спортивних тренажерів і нянь додалося роботи.

У березні та квітні бухгалтери, юристи, фінансисти і кадровики на 30% рідше стали отримувати пропозиції про підробіток, кажуть представники онлайн-сервісу замовлення послуг Kabanchik.ua. Не потребують українці і послуг ремонтників меблів, попит на них впав на 26%.

– На дистанційці, мабуть, знаходиться більше часу і на домашню роботу – майстрів і клінерів замовляли на 14% рідше, ніж раніше, – доповнюють у Kabanchik.ua.

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Також у мінусі знаходяться будівельні компанії і ремонтники авто.

А ось не страждають від безробіття кур’єри – попит на доставку продуктів збільшився у п’ять разів, а на ліки – у чотири рази. Також українці нарешті знайшли час для домашніх тренажерів.

– Раптове відкриття – ремонт тренажерів почали замовляти в три рази частіше. Найчастіше ремонтують орбітреки, – пишуть представники онлайн-сервісу.

Також на 18% частіше стали замовляти нянь і швачок. Останні раніше шили одяг, а тепер роблять маски.

Вперше знадобився фахівець з ремонту апарату ШВЛ, його на сайті так і не знайшли.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яку роботу пропонують українцям під час карантину.

Джерело: Kabanchik.ua