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Факти / Україна

Ще 20 семінаристів Києво-Печерської лаври захворіли на Covid-19

За минулу добу у Києві виявили ще 32 випадки коронавірусу. 20 з них – чоловіки з семінарії Києво-Печерської лаври.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час щоденного брифінгу.

– Із чоловіків, у яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, – 20 семінаристів з Києво-Печерської Лаври.

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Також Кличко висловив сподівання, що динаміка захворювання на коронавірус у Києві не зростатиме.

Нагадаємо, з 13 квітня Києво-Печерську лавру закрили на карантин. У Лаврі заразилися коронавірусом всі священики.

Також захворіли монахи, викладачі та студенти Київської духовної академії, яка розташована на території лаври. Зокрема, від коронавірусу померли троє людей.

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