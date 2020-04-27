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Факти / Україна

Школа онлайн: розклад уроків на тиждень з 27 квітня до 1 травня

З 10.00 27 квітня в Україні стартує четвертий тиждень Всеукраїнської школи онлайн.

Уроки можна подивитися в записі на YouTube-каналі МОН.

Також на сайті МОН з’явився окремий розділ, де зібрана вся інформація про Всеукраїнську школу онлайн.

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Розклад уроків Всеукраїнської школи онлайн на четвертий тиждень

  • Всеукраїнська школа онлайн: Розклад уроків з 27 квітня до 1 травня
  • Всеукраїнська школа онлайн: Розклад уроків з 27 квітня до 1 травня
  • Всеукраїнська школа онлайн: Розклад уроків з 27 квітня до 1 травня
  • Всеукраїнська школа онлайн: Розклад уроків з 27 квітня до 1 травня
  • Всеукраїнська школа онлайн: Розклад уроків з 27 квітня до 1 травня
  • Всеукраїнська школа онлайн: Розклад уроків з 27 квітня до 1 травня
  • Всеукраїнська школа онлайн: Розклад уроків з 27 квітня до 1 травня
  • Всеукраїнська школа онлайн: Розклад уроків з 27 квітня до 1 травня
  • Всеукраїнська школа онлайн: Розклад уроків з 27 квітня до 1 травня
  • Всеукраїнська школа онлайн: Розклад уроків з 27 квітня до 1 травня
  • Всеукраїнська школа онлайн: Розклад уроків з 27 квітня до 1 травня
  • Всеукраїнська школа онлайн: Розклад уроків з 27 квітня до 1 травня
  • Всеукраїнська школа онлайн: Розклад уроків з 27 квітня до 1 травня
  • Всеукраїнська школа онлайн: Розклад уроків з 27 квітня до 1 травня
Школа онлайн: розклад уроків на тиждень з 27 квітня до 1 травня / 7 фотографий

Нагадаємо, освітній проект Всеукраїнська школа онлайн стартував 6 квітня. Щоранку, о 10.00, з понеділка по п’ятницю уроки транслюють українські телеканали.

Джерело: Міносвіти

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