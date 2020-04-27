В 11 представників Державної прикордонної служби лабораторно підтвердили діагноз захворюваності на коронавірусну інфекцію.

Прес-служба ДПС повідомляє, що на сьогодні майже 300 прикордонників, які контактували з хворими, перебувають під контролем медиків.

Більшість інфікованих перебувають на самоізоляції, решта – ізольовані у підрозділах та обсерваторах.

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Підрозділи охорони здоров’я Держприкордонслужби здійснюють постійний контроль за лікуванням хворих на коронавірус, визначають коло контактних осіб, відслідковують стан їхнього самопочуття, за необхідності проводять експрес-тести чи ПЛР-діагностику на наявність захворювання.

Усі 11 осіб, у кого виявили коронавірус, із Закарпатської, Чернівецької, Черкаської та Київської областей, а також з Києва, – розповідає прес-секретар ДПСУ Андрій Демченко.

Окрім того, у відомстві змінили графік роботи для зменшення кількості фізичних контактів та введено обов’язковий масковий режим. Для персоналу, який здійснює прикордонний контроль осіб, які прибувають з осередків поширення коронавірусу, передбачені захисні комбінезони та окуляри.

Нагадуємо, що за останню добу в ЗСУ виявили шість нових випадків зараження коронавірусом, всього у ЗСУ інфіковані 44 особи.