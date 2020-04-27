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Факти / Україна / Суспільство

У Харківському університеті повітряних сил три людини захворіли на Covid-19

У Харківському національному університеті повітряних сил імені Івана Кожедуба три особи захворіли на коронавірус.

Серед хворих – один курсант вищого навчального закладу та два працівники Збройних сил України.

– Стан здоров’я хворих задовільний. Нині вони перебувають під наглядом медиків та отримують необхідне лікування, – звітують у прес-службі університету.

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Нині у вищому навчальному закладі провели необхідні протиепідемічні заходи задля недопущення поширення вірусу.

Нагадаємо, станом на 27 квітня 2020 року у Харківській області підтвердили 196 випадків захворювання на коронавірус, з них 49 – за останню добу.

Джерело: Харківський національний університет повітряних сил

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