В анексованому Криму зафіксовано 70 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

З них 20 – завезені з-за кордону, 10 – з Росії, 40 випадків – місцеві.

За 26 квітня госпіталізували 23 людини, у яких підозрюють коронавірус.

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Як повідомляє прес-служба Центру медицини катастроф та швидкої допомоги півострова, 25 квітня госпіталізували 15 осіб з підозрою, 24 квітня – 5 осіб, а 23 квітня – 3 особи.

27 квітня у Криму підтвердили один випадок захворювання на коронавірус. Захворіла працівник медичного закладу Кіровського району.

За даними “місцевої влади” Криму, жінка працювала медичним статистом і захворіла 19 квітня, але по медичну допомогу звернулася лише 24 квітня. Її госпіталізували до Нижньогірської ЦРЛ, а після позитивного результату перевели до лікарні у Феодосії.

Раніше ми повідомляли, що на ранок 27 квітня на коронавірус у світі захворіли у світі 2 971 477 осіб. З них 206 544 померли.