Кількість хворих на коронавірус у Києві зросла до 1 220 осіб.
Про це повідомив Віталій Кличко під час брифінгу.
– За добу виявили ще 32 нових випадки.
Захворіли 11 жінок віком від 25 до 68 років та 21 чоловік від 18 до 71 року.
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Також Кличко зауважив, що серед нових хворих чоловіків 20 – з семінарії Києво-Печерської лаври.
Нагадаємо, станом на 9.00 27 квітня в Україні зафіксовано 9 009 випадків коронавірусу, з яких 392 – за минулу добу.
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