У одному із сіл Рівненщини через спалах коронавірусу встановлюють блокпости

На в’їздах і виїздах з села Зоря Рівненської області розпочнуть діяти контрольно-пропускні пункти через спалах коронавірусу.

Станом на 27 квітня тут зафіксували 28 випадків Covid-19.

Чотири людини госпіталізовані, у 24-х – легкий або середній стан важкості. Наразі встановлюються контактні особи. Блокпости на в’їздах та виїздах до населеного пункту встановлені для організації контролю.

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До слова, 26 квітня у селі діяв мобільно-консультаційний пункт для громадян, де чергували рятувальники, медики, поліцейські та представники сільради.

Раніше Факти ICTV писали, що у Рівненській області у 6 вагітних підтвердили Covid-19, дві з них народили.

Джерело: Рівненська ОДА

Фото: Рівненська ОДА