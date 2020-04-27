У Рівненській області коронавірус підтвердили у шести вагітних жінок та 10 медиків, які з ними працювали.

Як повідомили у Рівненьскій обласній державній адміністрації, двоє жінок уже народили. Одназ них нині лікується у інфекційному відділенні.

– 10 контактних медичних працівників перебувають на самоізоляції, – додають у Рівненській ОДА.

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Крім того, у регіоні коронавірусом заразилася біолог. Жінка, ймовірно, захворіла на Covid-19 під час забору матеріалу для ПЛР-тестування.

Станом на 27 квітня 2020 року у Рівненській області підтвердили 522 випадки коронавірусу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Рівненській області на коронавірус масово хворіють медики.

Джерело: Рівненська ОДА