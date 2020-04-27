У центрі Києва з даху багатоповерхівки впав металевий шпиль

На Хрещатику у Києві з багатоповерхової будівлі впав великий металевий шпиль.

Іржава частина металевої конструкції злетіла з даху та приземлилася посеред вулиці. Її огородили червоною стрічкою.

Фото конструкції розмістили у Facebook-спільноті Архітектура України.

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У коментарях очевидці повідомили, що шпиль впав спочатку на дах, а потім на землю. Кияни жваво обговорювали тему. За їхніми словами, Хрещатик – досить людне місце, і за звичайних умов, без карантину, хтось із перехожих міг би травмуватися.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко розповів, коли у столиці поновлять роботу метрополітену.

Джерело: Архітектура України