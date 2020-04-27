За минулу добу в Збройних силах України виявили шість нових випадків зараження коронавірусом, всього у ЗСУ інфіковані 44 особи.

Про це повідомляє командування Медичних сил в Facebook.

– На 07.00 27 квітня в Збройних силах України виявлено 44 хворих на гостру респіраторну хворобу Covid-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Також за період пандемії одужали 18 осіб та 2 летальних випадки.

На ізоляції (зокрема на самоізоляції) перебуває 361 особа. Кількість особового складу в якого закінчується ізоляція у найближчих 3 доби – 117 осіб.

За минулу добу зареєстровано 6 нових випадків захворювання на коронавірус.

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Двоє хворих перебувають у закладах охорони здоров’я, а чотири військовослужбовця лікуються вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

Аналіз захворювань серед військових та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом.

Нагадаємо, станом на 9.00 27 квітня в Україні зафіксовано 9 009 випадків коронавірусу, з яких 392 – за минулу добу.