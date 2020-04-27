В Україні на коронавірус захворіли 1 749 медичних працівників, з них 1 455 – знаходяться на амбулаторному лікуванні.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час щоденного брифінгу.

294 медики були госпіталізовані з підтвердженим діагнозом Covid-19, 7 – перебувають на апараті штучної вентиляції легенів.

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В Україні 864 людини одужали, з них 169 медиків – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Раніше Факти ICTV писали, що в обласній лікарні Маріуполя на коронавірус захворіли 19 медичних працівників, вони заразилися від пацієнта.