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Факти / Україна

В Україні понад 9 тис. хворих на коронавірус, 392 випадки – за добу

Станом на 9.00 27 квітня в Україні 9 009 людей заразилися коронавірусом, з них 220 – летальних, 864 пацієнти одужали.

За добу зафіксовано 392 нові випадки.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

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  • Вінницька область — 398 випадків;
  • Волинська область — 254 випадки;
  • Дніпропетровська область — 310 випадків;
  • Донецька область — 52 випадки;
  • Житомирська область — 351 випадок;
  • Закарпатська область — 375 випадків;
  • Запорізька область — 204 випадки;
  • Івано-Франківська область — 761 випадок;
  • Кіровоградська область — 337 випадків;
  • м. Київ — 1220 випадків;
  • Київська область — 570 випадків;
  • Львівська область — 358 випадків;
  • Луганська область — 29 випадків;
  • Миколаївська область — 115 випадків;
  • Одеська область — 240 випадків;
  • Полтавська область — 173 випадки;
  • Рівненська область — 522 випадки;
  • Сумська область — 95 випадків;
  • Тернопільська область — 612 випадків;
  • Харківська область — 196 випадків;
  • Херсонська область — 88 випадків;
  • Хмельницька область — 72 випадки;
  • Чернівецька область — 1375 випадків;
  • Черкаська область — 267 випадків;
  • Чернігівська область — 35 випадків.

Раніше Факти ICTV писали, що в обласній лікарні Маріуполя на коронавірус захворіли 19 медичних працівників, вони заразилися від пацієнта.

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