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Факти / Україна / Суспільство

Всеукраїнська школа онлайн покаже уроки для 1-4 класів – коли та де дивитися

28 квітня Всеукраїнська школа онлайн розпочинає трансляцію уроків для школярів 1-4 класів.

Уроки транслюватимуться на YouTube МОН та ще 4-х телеканалах. Програма розрахована на 5 тижнів і складається з чотирьох предметів: української мови, математики, науки та мистецтва.

– Кожен урок триватиме 15 хвилин, що є оптимальним для занять дітей цієї вікової категорії у форматі теле- та онлайн-лекцій. Загалом для дітей початкової школи найкращим є безпосередній контакт і навчання зі своїм вчителем, тому ми не планували робити онлайн-уроки для дітей цього віку.

Однак багато батьків та педагогів звертаються до нас із проханням організувати уроки і для початкової школи, – розповіла т.в.о. Міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

Вона підкреслила, що саме через це організатори й вирішили додати до Всеукраїнської школи онлайн наймолодшу ланку.

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Окрім онлайн-версії уроків на YouTube МОН, заняття можна буде дивитися також на телеканалах:

  • 1 клас – Піксель;
  • 2 клас – UA:Перший;
  • 3 клас – UA:Культура;
  • 4 клас – ПлюсПлюс.

Уроки транслюватимуться у вівторок та четвер з 09.00 до 10.00.

Нагадаємо, освітній проект Всеукраїнська школа онлайн стартував 6 квітня. Щоранку, о 10.00, з понеділка по п’ятницю уроки транслюють українські телеканали.

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