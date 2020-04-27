В умовах карантину людям дедалі більше хочеться проводити час на свіжому повітрі, тому багато хто розглядає оренду будинку або дачі.

Оголошень про оренду стає з кожним днем ​​більше. Порівняно з березнем 2009 року ціни на добову і помісячну оренду будинків у Київській області зросли на 5%.

У середньому орендувати будинок можна за 28 000 грн в місяць, за подобову оренду будинку просять від 1500 грн.

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За затишний будинок біля озера доведеться заплатити 2500 грн. Будинок з басейном, більярдом і лазнею коштуватиме від 5000 грн на добу.

Оголошення про оренду будинків і дачі можна знайти на таких популярних сайтах, як: OLX, Booking.com, Лун, Domik.ua і DOM.RIA.

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