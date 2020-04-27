Зеленський анонсував запуск іпотеки зі ставкою близько 10%

Уряд і Нацбанк цього тижня презентують нову іпотечну програму зі ставкою близько 10%.

Про це у своєму відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

– Я вітаю рішення Національного банку України знизити облікову ставку до 8%. Це дає банкам можливість зменшити ставки за кредитами як для бізнесу, так і для населення, – додав глава держави.

Читайте: Як взяти іпотеку в Україні

Крім того, Володимир Зеленський також анонсував, що уряд разом з НБУ представлять програму кредитів малому бізнесу з низькою ставкою для виплати зарплат своїм працівникам.

За його словами, ці дві програми є важливими економічними кроками для країни.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський вже повідомляв, що до вересня 2020 року ставка за іпотечними кредитами в Україні може знизитися до 10% річних.