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Факти / Україна / Політика

Зеленський обговорив з президентом Литви підготовку саміту Україна-ЄС

Президент України Володимир Зеленський та президент Литви Гітанас Науседа обговорили стан підготовки саміту Україна – ЄС та шостого саміту Східного партнерства.

Глава держави запросив свого литовського колегу відвідати Київ наприкінці року з метою участі у черговому засіданні Ради президентів України та Литовської Республіки.

Також президенти під час телефонної розмови обговорили ситуацію в країнах у зв’язку з поширенням коронавірусу та заходи, яких вживають з метою протидії та мінімізації впливу Covid-19 на громадян.

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Крім того, Володимир Зеленський поінформував свого колегу про безпекову ситуацію на Донбасі і подякував за незмінну підтримку Вільнюсом суверенітету й територіальної цілісності України.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном і запросив його в Україну.

Джерело: Офіс президента

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