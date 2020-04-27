Зеленський обговорив з президентом Литви підготовку саміту Україна-ЄС

Президент України Володимир Зеленський та президент Литви Гітанас Науседа обговорили стан підготовки саміту Україна – ЄС та шостого саміту Східного партнерства.

Глава держави запросив свого литовського колегу відвідати Київ наприкінці року з метою участі у черговому засіданні Ради президентів України та Литовської Республіки.

Також президенти під час телефонної розмови обговорили ситуацію в країнах у зв’язку з поширенням коронавірусу та заходи, яких вживають з метою протидії та мінімізації впливу Covid-19 на громадян.

Читайте: Зеленський і Помпео обговорили боротьбу з коронавірусом і кредитні гарантії від США

Крім того, Володимир Зеленський поінформував свого колегу про безпекову ситуацію на Донбасі і подякував за незмінну підтримку Вільнюсом суверенітету й територіальної цілісності України.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном і запросив його в Україну.