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Факти / Україна / Суспільство

78 осіб за добу: у Києві кількість хворих на коронавірус зросла до 1 298

Кількість хворих на коронавірус у Києві зросла до 1 298 осіб.

Про це повідомив Віталій Кличко під час брифінгу.

– У порівнянні з кількома минулими днями статистика сьогодні – не дуже оптимістична. За минулу добу кiлькiсть киян, у яких лабораторно пiдтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася ще на 78 людей.

Троє з них – медики. На сьогодні в столиці 1298 підтверджених випадків захворювання на Covid-19, – сказав Віталій Кличко.

Так, серед тих, що захворіли: 36 жінок віком від 23 до 74 років. І три дівчинки від 11 до 16 років. 36 чоловікiв від 23 до 80 років. Та три хлопчики віком від семи місяців до 17 років.

22 пацієнти госпіталізували до лікарень столиці. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

Читайте: Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика

Нагадаємо, станом на 28 квітня в Україні зафіксували 9 410 лабораторно підтверджених випадків Covid-19.

За добу захворіла 401 людина. З них 239 летальних випадків, а 992 пацієнти одужали.

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