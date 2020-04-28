Через коронавірус: у Луганську закрили цілу підстанцію швидкої

Підстанцію швидкої допомоги №4 у Луганську закрили через масштабне зараження працівників коронавірусом.

Цю інформацію підтвердив медик швидкої допомоги окупованого міста.

Працівник швидкої уточнює, що позитивний аналіз отримано у 12 з 20 тестованих співробітників цієї підстанції. Їх госпіталізували.

Читайте: В Україні від коронавірусу померло 239 осіб

За даними іншого медичного працівника, першим заразився лікар, який виїжджав на виклик до луганчанина, у якого 4 дні трималася температура.

Підконтрольна Росії адміністрація Луганська про цей випадок на своїх ресурсах не повідомляла. За її даними, в ОРЛО загалом зареєстровано 119 випадків коронавірусу.

До слова, медики міста часто повідомляють про погане забезпечення засобами захисту. Так, деяким медикам швидкої пропонували використовувати як захист дощовики.