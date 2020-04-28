Регулярне вживання спиртних напоїв не знижує ризик захворювання на коронавірус.

Про це заявили у Центрі громадського здоров’я України.

– Часте та надмірне вживання алкоголю підвищує ризик виникнення різноманітних порушень в організмі, – говорять у ЦГЗ України.

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У хворого на коронавірус алкоголь може лише ускладнити перебіг захворювання.

Не рятує від зараження вірусом і гаряча ванна, додають у ЦГЗ.

– Нормальна температура тіла людини – 36,5 – 37 градусів. Температура води у ванні на неї не впливає, – коментують у Центрі громадського здоров’я України.

Занадто гаряча вода може лише призвести до опіків шкіри.

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки Україна витратила коштів на боротьбу з коронавірусом. З початку березня витрати склали 1,093 млрд грн. З держбюджету виділили 365,324 млн грн, з місцевих бюджетів 690,374 млн грн.