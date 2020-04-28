Чи виграли українці від падіння світової ціни на газ і які є ризики для ринку

Услід за нафтою в світі та Україні дешевшає й газ. У квітні оптова ціна для потреб населення знизилася на 15% – до 2,9 грн за кубометр. Це аж на 18% менше, аніж ціна на європейському хабі. Нині тарифи в Україні прив’язали саме до внутрішніх, а не зовнішніх індикаторів. І теперішнє подешевшання газу цього року – далеко не останнє.

— Відбулося рекордне падіння цін у Європі. А в Україні ціноутворення діє за принципом ринкового, імпортного паритету. Проте вже вдруге ціна на українському ринку знизилася навіть нижче за цей імпортний паритет – через суттєве перевищення пропозиції над попитом. Ми перейшли з європейського індикативу на український, тому що український став вигіднішим. Новий, незалежний Оператор ГТС України провів тендер, на якому сформувалася нижча ціна, аніж була на європейському хабі з доставкою. І саме завдяки цьому Нафтогаз зміг ще зменшити ціну, за якою ми передаємо газ газзбутам, а газзбути відповідно перепродають населенню, – каже Андрій Коболєв.

Кінцева ціна для споживачів з урахуванням податків і націнок газзбутів сягне 3,7 грн за кубометр. Та невдовзі газ може подешевшати ще більше. Зокрема завдяки конкуренції серед постачальників – після відкриття ринку газу для населення.

— Українські споживачі від падіння світової ціни на газ точно виграли. Але вони могли б виграти ще більше, якби така сама конкуренція, що була на тендері Оператора ГТС, відбувалася й на ринку для побутових споживачів. Та нині нинішні постачальники просто не дають можливості своїм клієнтам піти від них, посилаючись на ті чи інші борги. З’ясувати історію і походження цих боргів часто дуже важко, але процес зміни постачальника вони блокують. Тому це обмеження треба терміново знімати. Цей крок зробить ринок для населення прозорим, цивілізованим і конкурентним. А це в свою чергу ще більше знижуватиме ціни. Ми дуже сподіваємося, що найближчим часом український регулятор дослухається до наших пропозицій і ліквідує це архаїчне, неринкове й фактично, не побоюсь цього слова, монопольне обмеження для приватних газзбутів.

Старт ринку очікували вже з травня. Та через пандемію й карантин процес затягується на літо. Хоча експерти переконують: нинішня цінова кон’юнктура – чудовий момент для ринкової реформи. Адже так споживачі зможуть самостійно обирати для себе найвигідніші тарифи та постачальника.

Та для цього профільний регулятор ще має спростити процес переходу від одного постачальника до іншого. Інакше чинні газзбути збережуть свою монополію.

— Ринок потрібно відкрити для всіх постачальників. І нехай вони всі борються за клієнта. Що більше буде постачальників, то більша буде пропозиція, то відповідно меншою буде й ціна для українського домогосподарства. Уряд продовжив дію ПСО, яке фактично гарантує, що в споживача через наявний договірний механізм із газзбутами є доступ до ресурсу газу. Але, якби регулятор – НКРЕКП – ухвалив рішення й дозволив споживачу вільно змінювати своїх постачальників, тоді споживачі, що не хотіли б купувати паливо в нинішніх газзбутів, могли б обрати іншого постачальника. Таким чином уже б почав формуватися конкурентний ринок.

Проте пандемія несе ринку й загрози. Через високу собівартість продукції на тлі світового падіння цін українські компанії ризикують зменшити інвестиції та обсяги видобутку.

За нових умов розробка родовищ подекуди стає нерентабельною. Тож компанії, особливо невеликі, змушені припиняти видобуток до кращих часів.

— Наприклад, кілька наших місцевих партнерів уже повідомили, що за таких цінових умов вони планують зовсім припинити видобуток. Таких випадків буде тільки більшати. Тому що ціна на газ дуже низька. І за такої ціни розпочинати видобуток на багатьох нових родовищах є просто фінансово нерентабельним. Зараз пошуком, розвідкою можуть займатися тільки великі компанії на кшталт Нафтогазу.

Аби галузь встояла, фахівці рекомендують посилити державну підтримку. Щоб газовики могли продовжити пошук нових перспективних родовищ.

— Було б дуже добре, якби новий уряд за максимально короткі терміни завершив конкурс на нові ділянки, які Кабінет Міністрів проводив ще торік у липні. Конкурс було проведено, Нафтогаз із 9 ділянок виграв 4. Але ми досі не можемо підписати контракт. Це дуже сильно обмежує нашу можливість працювати, проводити розвідку. Є такий жарт: чоловік просить дружину посмажити рибу, а та питає: а де ж вона? Чоловік відповідає: ти, смаж, а риба буде. З видобутком газу схожа ситуація, але нам не до жартів: угоди (УРП – угоди на розподіл продукції – Ред.) досі не підписали, ми не можемо розпочати розвідку, але від нас очікують збільшення обсягів видобутку газу. Нам терміново потрібні нові якісні ліцензії. Що раніше ми їх отримаємо, то швидше можна очікувати на стабілізацію чи збільшення видобутку газу, – зазначив Коболєв.

Розмовляв Олексій Савіцький