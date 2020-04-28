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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Долар упав, євро зміцнився: курс валют на 28 квітня

Національний банк України (НБУ) на 28 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,10 грн/1$, що на 4 копійки нижче порівняно з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Курс євро зріс на 8 копійок, його встановлено на рівні 29,41 грн/€.

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Курс валют в Україні від НБУ на 28.04:

  • 1 долар США – 27,10 грн;
  • 1 євро – 29,41 грн;
  • 1 польський злотий – 6,49.

Нагадаємо, НБУ встановив офіційний курс долара на 27 квітня на рівні 27,14 грн/$1.

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