Національний банк України (НБУ) на 28 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,10 грн/1$, що на 4 копійки нижче порівняно з попереднім банківським днем.
Про це свідчать дані на сайті регулятора.
Курс євро зріс на 8 копійок, його встановлено на рівні 29,41 грн/€.
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Курс валют в Україні від НБУ на 28.04:
- 1 долар США – 27,10 грн;
- 1 євро – 29,41 грн;
- 1 польський злотий – 6,49.
Нагадаємо, НБУ встановив офіційний курс долара на 27 квітня на рівні 27,14 грн/$1.