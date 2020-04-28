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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Гендиректор аеропорту Бориспіль отримав у квітні 596,5 тис. грн зарплати

Павло Рябікін, генеральний директор міжнародного аеропорту Бориспіль, який через карантин припинив повноцінно працювати, отримав у квітні 596,5 тис. грн зарплати.

Таку суму він вказав у своїй декларації.

7 квітня Павло Рябікін отримав 311,2 тис. грн зарплати за основним місцем роботи в аеропорту Бориспіль, а 22 квітня він вказав суму 285,3 тис. грн. Її він отримав на тому ж підприємстві.

Читайте: Гендиректор аеропорту Бориспіль в лютому отримав 584 тис. Грн зарплати

Водночас у зв’язку з карантином і закриттям кордонів регулярне авіасполучення в Україні тимчасово призупинено, а всі аеропорти, зокрема Бориспіль, повноцінно не працюють.

Нагадаємо, раніше ми писали, що з аеропорту Бориспіль госпіталізували іноземця з коронавірусом.

Джерело: Декларація, Павло Рябікін

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